Neurocrine Biosciences-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Neurocrine Biosciences-Aktie 86,02 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Neurocrine Biosciences-Aktie investiert hätte, hätte er nun 116,252 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 156,59 USD gerechnet, wäre die Investition nun 18 203,91 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 18 203,91 USD entspricht einer Performance von +82,04 Prozent.

Am Markt war Neurocrine Biosciences jüngst 16,47 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at