NASDAQ Composite Index-Papier Neurocrine Biosciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Neurocrine Biosciences von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Neurocrine Biosciences-Aktie Investoren gebracht.

Am 31.07.2021 wurden Neurocrine Biosciences-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 93,21 USD. Bei einem Neurocrine Biosciences-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10,728 Neurocrine Biosciences-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 30.07.2026 auf 185,50 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 990,13 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 99,01 Prozent angezogen.

Neurocrine Biosciences erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 18,10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at