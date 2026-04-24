NASDAQ Composite Index-Papier Neurocrine Biosciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Neurocrine Biosciences von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Neurocrine Biosciences-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Neurocrine Biosciences-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 105,76 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 94,554 Neurocrine Biosciences-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Neurocrine Biosciences-Papiers auf 130,19 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 309,95 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 23,10 Prozent erhöht.

Neurocrine Biosciences wurde jüngst mit einem Börsenwert von 13,20 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at