NASDAQ Composite Index-Papier Neurocrine Biosciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Neurocrine Biosciences von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Neurocrine Biosciences-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Das Neurocrine Biosciences-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 119,12 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Neurocrine Biosciences-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,839 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 130,54 USD, da sich der Wert eines Neurocrine Biosciences-Papiers am 21.05.2026 auf 155,50 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 30,54 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Neurocrine Biosciences belief sich zuletzt auf 15,54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at