NASDAQ Composite Index-Papier Neurocrine Biosciences-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Neurocrine Biosciences von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Neurocrine Biosciences-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Neurocrine Biosciences-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 100,86 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 99,147 Neurocrine Biosciences-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 02.04.2026 auf 131,60 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 047,79 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 30,48 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Neurocrine Biosciences zuletzt 13,20 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at