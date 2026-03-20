NASDAQ Composite Index-Papier Neurocrine Biosciences-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Neurocrine Biosciences-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Neurocrine Biosciences-Investment gewesen.

Vor 10 Jahren wurden Neurocrine Biosciences-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 35,06 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,852 Neurocrine Biosciences-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Neurocrine Biosciences-Papiers auf 129,70 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 369,94 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 269,94 Prozent.

Zuletzt verbuchte Neurocrine Biosciences einen Börsenwert von 12,98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at