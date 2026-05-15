NASDAQ Composite Index-Papier Neurocrine Biosciences-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Neurocrine Biosciences-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Neurocrine Biosciences-Aktie Anlegern gebracht.

Neurocrine Biosciences-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Neurocrine Biosciences-Aktie 43,65 USD wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 USD in die Neurocrine Biosciences-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 229,095 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Neurocrine Biosciences-Aktie auf 159,05 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 36 437,57 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 264,38 Prozent gesteigert.

Neurocrine Biosciences markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 16,21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at