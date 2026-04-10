Neurocrine Biosciences Aktie
WKN: 900964 / ISIN: US64125C1099
|Lohnender Neurocrine Biosciences-Einstieg?
|
10.04.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Papier Neurocrine Biosciences-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Neurocrine Biosciences-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde das Neurocrine Biosciences-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Neurocrine Biosciences-Anteile bei 93,35 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,071 Neurocrine Biosciences-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 09.04.2026 auf 131,64 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 141,02 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 41,02 Prozent gesteigert.
Der Neurocrine Biosciences-Wert an der Börse wurde auf 13,41 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Neurocrine Biosciences Inc.
Analysen zu Neurocrine Biosciences Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Neurocrine Biosciences Inc.
|109,60
|-2,27%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit uneinheitlichem Wochenschluss -- ATX zog zum Wochenschluss kräftig an -- DAX schlussendlich stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte vor dem Wochenende deutlich höher. Der deutsche Leitindex zeigte sich letztlich wenig verändert. Die Wall Street bewegte sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost verbuchten am Freitag Gewinne.