Neurocrine Biosciences Aktie

Neurocrine Biosciences für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 900964 / ISIN: US64125C1099

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Lohnender Neurocrine Biosciences-Einstieg? 10.04.2026 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Papier Neurocrine Biosciences-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Neurocrine Biosciences-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Neurocrine Biosciences-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurde das Neurocrine Biosciences-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Neurocrine Biosciences-Anteile bei 93,35 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,071 Neurocrine Biosciences-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 09.04.2026 auf 131,64 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 141,02 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 41,02 Prozent gesteigert.

Der Neurocrine Biosciences-Wert an der Börse wurde auf 13,41 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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