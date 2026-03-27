NASDAQ Composite Index-Papier Neurocrine Biosciences-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Neurocrine Biosciences-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Neurocrine Biosciences-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Die Neurocrine Biosciences-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Neurocrine Biosciences-Papier an diesem Tag bei 114,00 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Neurocrine Biosciences-Papier investiert hätte, hätte er nun 8,772 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 161,58 USD, da sich der Wert einer Neurocrine Biosciences-Aktie am 26.03.2026 auf 132,42 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 16,16 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Neurocrine Biosciences belief sich zuletzt auf 13,31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at