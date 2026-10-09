Neurocrine Biosciences Aktie

Neurocrine Biosciences für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 900964 / ISIN: US64125C1099

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Frühe Investition 09.10.2026 16:04:09

NASDAQ Composite Index-Papier Neurocrine Biosciences-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Neurocrine Biosciences-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Neurocrine Biosciences-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit Neurocrine Biosciences-Anteilen statt. Zum Handelsende standen Neurocrine Biosciences-Anteile an diesem Tag bei 138,47 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 72,218 Neurocrine Biosciences-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 08.10.2026 10 200,77 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 141,25 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 2,01 Prozent gleich.

Neurocrine Biosciences markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 14,54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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