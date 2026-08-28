Neurocrine Biosciences Aktie
WKN: 900964 / ISIN: US64125C1099
|Lukrative Neurocrine Biosciences-Anlage?
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28.08.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Papier Neurocrine Biosciences-Aktie: So viel hätte eine Investition in Neurocrine Biosciences von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde die Neurocrine Biosciences-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 95,22 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 105,020 Neurocrine Biosciences-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 155,92 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 374,71 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 63,75 Prozent gesteigert.
Insgesamt war Neurocrine Biosciences zuletzt 15,91 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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