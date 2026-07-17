NASDAQ Composite Index-Papier Neurocrine Biosciences-Aktie: So viel hätte eine Investition in Neurocrine Biosciences von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Neurocrine Biosciences-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Neurocrine Biosciences-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren Neurocrine Biosciences-Anteile an diesem Tag 134,11 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Neurocrine Biosciences-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 74,566 Neurocrine Biosciences-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 791,74 USD, da sich der Wert einer Neurocrine Biosciences-Aktie am 16.07.2026 auf 171,55 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 27,92 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Neurocrine Biosciences belief sich zuletzt auf 17,28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at