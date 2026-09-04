NASDAQ Composite Index-Papier Neurocrine Biosciences-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Neurocrine Biosciences-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Neurocrine Biosciences-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Neurocrine Biosciences-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 49,44 USD. Bei einem Neurocrine Biosciences-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,023 Neurocrine Biosciences-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 320,29 USD, da sich der Wert einer Neurocrine Biosciences-Aktie am 03.09.2026 auf 158,35 USD belief. Das entspricht einem Plus von 220,29 Prozent.

Alle Neurocrine Biosciences-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 16,01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at