NASDAQ Composite Index-Papier Neurocrine Biosciences-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Neurocrine Biosciences von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Neurocrine Biosciences-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 20.02.2016 wurde die Neurocrine Biosciences-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 37,58 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die Neurocrine Biosciences-Aktie investierten, hätten nun 266,099 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 19.02.2026 auf 130,10 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 34 619,48 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +246,19 Prozent.

Neurocrine Biosciences erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 12,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at