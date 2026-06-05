NASDAQ Composite Index-Papier Neurocrine Biosciences-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Neurocrine Biosciences von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Neurocrine Biosciences-Einstiegs gewesen.

Die Neurocrine Biosciences-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 94,39 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 105,943 Neurocrine Biosciences-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 04.06.2026 17 729,63 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 167,35 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 77,30 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Neurocrine Biosciences bezifferte sich zuletzt auf 16,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at