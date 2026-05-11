NASDAQ Composite Index-Papier Nexstar Media Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nexstar Media Group von vor 10 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Nexstar Media Group-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde die Nexstar Media Group-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 52,80 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 18,939 Nexstar Media Group-Aktien. Die gehaltenen Nexstar Media Group-Papiere wären am 08.05.2026 3 840,72 USD wert, da der Schlussstand 202,79 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 284,07 Prozent vermehrt.

Am Markt war Nexstar Media Group jüngst 6,16 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at