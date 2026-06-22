NASDAQ Composite Index-Papier Nexstar Media Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nexstar Media Group von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Nexstar Media Group-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Nexstar Media Group-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 159,85 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 6,256 Nexstar Media Group-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 18.06.2026 auf 164,16 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 026,96 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 2,70 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete Nexstar Media Group eine Marktkapitalisierung von 5,00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at