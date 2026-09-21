NASDAQ Composite Index-Papier Nexstar Media Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nexstar Media Group von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Nexstar Media Group-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurden Nexstar Media Group-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 146,84 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 68,101 Nexstar Media Group-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 659,90 USD, da sich der Wert eines Nexstar Media Group-Papiers am 18.09.2026 auf 156,53 USD belief. Mit einer Performance von +6,60 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Nexstar Media Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at