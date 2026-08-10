Nexstar Media Group Aktie

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WKN: 622325 / ISIN: US65336K1034

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Lukrative Nexstar Media Group-Investition? 10.08.2026 16:03:46

NASDAQ Composite Index-Papier Nexstar Media Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nexstar Media Group von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Nexstar Media Group-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Nexstar Media Group-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 186,80 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 53,533 Nexstar Media Group-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 193,78 USD gerechnet, wäre die Investition nun 10 373,66 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 3,74 Prozent zugenommen.

Nexstar Media Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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