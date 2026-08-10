Nexstar Media Group Aktie
WKN: 622325 / ISIN: US65336K1034
|Lukrative Nexstar Media Group-Investition?
|
10.08.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Papier Nexstar Media Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nexstar Media Group von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Nexstar Media Group-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 186,80 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 53,533 Nexstar Media Group-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 193,78 USD gerechnet, wäre die Investition nun 10 373,66 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 3,74 Prozent zugenommen.
Nexstar Media Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,91 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nexstar Media Group Inc.
Analysen zu Nexstar Media Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nexstar Media Group Inc.
|165,70
|-0,42%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht wenig bewegt in den Feierabend -- DAX schließlich kaum verändert -- Leichte Verluste an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenstart unentschlossen. Der deutsche Leitindex präsentierte sich ohne klare Richtung. Die US-Börsen gaben nach. Die Börsen in Fernost verbuchen am Montag Gewinne.