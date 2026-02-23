NASDAQ Composite Index-Papier Nexstar Media Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nexstar Media Group von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Nexstar Media Group-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 23.02.2025 wurde die Nexstar Media Group-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 149,56 USD wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 USD in die Nexstar Media Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 66,863 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 20.02.2026 15 474,73 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 231,44 USD belief. Das entspricht einem Plus von 54,75 Prozent.

Nexstar Media Group war somit zuletzt am Markt 7,05 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at