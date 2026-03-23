NASDAQ Composite Index-Papier Nexstar Media Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nexstar Media Group von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Nexstar Media Group eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Nexstar Media Group-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Nexstar Media Group-Papier bei 176,99 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Nexstar Media Group-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,565 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 20.03.2026 128,15 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 226,81 USD belief. Mit einer Performance von +28,15 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Nexstar Media Group war somit zuletzt am Markt 6,93 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at