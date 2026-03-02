Nexstar Media Group Aktie
WKN: 622325 / ISIN: US65336K1034
|Nexstar Media Group-Anlage im Blick
|
02.03.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Papier Nexstar Media Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nexstar Media Group von vor 3 Jahren abgeworfen
Die Nexstar Media Group-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Nexstar Media Group-Papiers betrug an diesem Tag 183,79 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Nexstar Media Group-Aktie investierten, hätten nun 0,544 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 251,02 USD gerechnet, wäre die Investition nun 136,58 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 36,58 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Nexstar Media Group zuletzt 7,62 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!