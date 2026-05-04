Nexstar Media Group Aktie
WKN: 622325 / ISIN: US65336K1034
|Lukrativer Nexstar Media Group-Einstieg?
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04.05.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Papier Nexstar Media Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nexstar Media Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Nexstar Media Group-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Nexstar Media Group-Aktie betrug an diesem Tag 149,14 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Nexstar Media Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,671 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 01.05.2026 gerechnet (202,37 USD), wäre das Investment nun 135,69 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 35,69 Prozent.
Der Marktwert von Nexstar Media Group betrug jüngst 6,13 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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