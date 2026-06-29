NASDAQ Composite Index-Papier Nexstar Media Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nexstar Media Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurde die Nexstar Media Group-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 144,04 USD. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die Nexstar Media Group-Aktie investiert hat, hat nun 69,425 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.06.2026 gerechnet (164,00 USD), wäre das Investment nun 11 385,73 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 13,86 Prozent vermehrt.

Am Markt war Nexstar Media Group jüngst 5,01 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at