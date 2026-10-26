Nexstar Media Group Aktie
WKN: 622325 / ISIN: US65336K1034
|Lukrative Nexstar Media Group-Anlage?
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26.10.2026 16:04:07
NASDAQ Composite Index-Papier Nexstar Media Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nexstar Media Group von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde das Nexstar Media Group-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 50,50 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 19,802 Nexstar Media Group-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Nexstar Media Group-Aktie auf 167,34 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 313,66 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 3 313,66 USD entspricht einer Performance von +231,37 Prozent.
Der Nexstar Media Group-Wert an der Börse wurde auf 5,15 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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