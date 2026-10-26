NASDAQ Composite Index-Papier Nexstar Media Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nexstar Media Group von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Nexstar Media Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Nexstar Media Group-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 50,50 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 19,802 Nexstar Media Group-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Nexstar Media Group-Aktie auf 167,34 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 313,66 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 3 313,66 USD entspricht einer Performance von +231,37 Prozent.

Der Nexstar Media Group-Wert an der Börse wurde auf 5,15 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at