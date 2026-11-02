Nexstar Media Group Aktie

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WKN: 622325 / ISIN: US65336K1034

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Nexstar Media Group-Investment 02.11.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Papier Nexstar Media Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nexstar Media Group von vor einem Jahr gekostet

Wer vor Jahren in Nexstar Media Group eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Nexstar Media Group-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 195,73 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 51,091 Nexstar Media Group-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 759,00 USD, da sich der Wert eines Nexstar Media Group-Anteils am 30.10.2026 auf 171,44 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 12,41 Prozent abgenommen.

Der Nexstar Media Group-Wert an der Börse wurde auf 5,29 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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