NASDAQ Composite Index-Papier Nexstar Media Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nexstar Media Group von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Nexstar Media Group-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 170,09 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Nexstar Media Group-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,879 Nexstar Media Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Nexstar Media Group-Aktie auf 213,13 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 253,04 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 25,30 Prozent vermehrt.

Am Markt war Nexstar Media Group jüngst 6,44 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at