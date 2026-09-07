Nexstar Media Group Aktie

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WKN: 622325 / ISIN: US65336K1034

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Lukrativer Nexstar Media Group-Einstieg? 07.09.2026 16:03:46

NASDAQ Composite Index-Papier Nexstar Media Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nexstar Media Group von vor einem Jahr verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Nexstar Media Group-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Nexstar Media Group-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Nexstar Media Group-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 208,27 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,480 Nexstar Media Group-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 84,90 USD, da sich der Wert einer Nexstar Media Group-Aktie am 04.09.2026 auf 176,83 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 84,90 USD, was einer negativen Performance von 15,10 Prozent entspricht.

Insgesamt war Nexstar Media Group zuletzt 5,45 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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