NASDAQ Composite Index-Papier Nexstar Media Group-Aktie: Über diese Dividende können sich Nexstar Media Group-Anleger freuen

So viel Dividende trägt Nexstar Media Group zum Dividendenportfolio der Anteilseigner bei.

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Titel Nexstar Media Group am 16.06.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 7,44 USD je Aktie vereinbart. Im Vorjahresvergleich wurde die Dividende somit um 10,06 Prozent angehoben. 226,00 Mio. USD werden somit insgesamt an Aktionäre ausgezahlt. Im Vorjahresvergleich ist die Gesamtausschüttung somit um 3,20 Prozent gestiegen.

Nexstar Media Group-Dividenden-Rendite

Der Nexstar Media Group-Anteilsschein beendete den Tag der Hauptversammlung via NASDAQ bei 172,11 USD. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite der Nexstar Media Group-Aktie 3,66 Prozent. Somit schwächte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich ab. Damals betrug sie noch 4,28 Prozent.

Aktienkurs vs. tatsächliche Rendite

Innerhalb von 1 Jahr ist der Kurs von Nexstar Media Group via NASDAQ 3,86 Prozent gestiegen. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit 6,06 Prozent stärker zugenommen als der Nexstar Media Group-Kurs.

Dividendenaussichten von Nexstar Media Group

Somit würde die Dividende laut FactSet-Schätzungen auf demselben Stand bleiben. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 4,32 Prozent ansteigen.

Fundamentaldaten von Dividenden-Aktie Nexstar Media Group

Nexstar Media Group ist ein NASDAQ Composite Index-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 5,255 Mrd. USD. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Nexstar Media Group beträgt aktuell 67,77. Im Jahr 2025 erzielte Nexstar Media Group einen Umsatz von 4,949 Mrd.USD sowie einen Gewinn je Aktie von 3,00 USD.

Redaktion finanzen.at