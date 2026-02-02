Nexstar Media Group Aktie

Nexstar Media Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 622325 / ISIN: US65336K1034

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative Nexstar Media Group-Investition? 02.02.2026 16:03:43

NASDAQ Composite Index-Papier Nexstar Media Group-Aktie: Wäre eine Investition in Nexstar Media Group von vor 3 Jahren rentabel gewesen?

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Nexstar Media Group gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Nexstar Media Group-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 212,75 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 47,004 Nexstar Media Group-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 212,38 USD gerechnet, wäre die Investition nun 9 982,61 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 0,17 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Nexstar Media Group belief sich zuletzt auf 6,43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Nexstar Media Group Inc.

mehr Nachrichten