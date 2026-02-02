NASDAQ Composite Index-Papier Nexstar Media Group-Aktie: Wäre eine Investition in Nexstar Media Group von vor 3 Jahren rentabel gewesen?

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Nexstar Media Group gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Nexstar Media Group-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 212,75 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 47,004 Nexstar Media Group-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 212,38 USD gerechnet, wäre die Investition nun 9 982,61 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 0,17 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Nexstar Media Group belief sich zuletzt auf 6,43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at