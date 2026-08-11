Nice Systems Aktie
WKN: 905394 / ISIN: US6536561086
|Profitable Nice Systems-Investition?
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11.08.2026 10:04:10
NASDAQ Composite Index-Papier Nice Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nice Systems von vor 10 Jahren abgeworfen
Das Nice Systems-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Nice Systems-Anteile an diesem Tag 67,99 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 14,708 Nice Systems-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 102,57 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 508,53 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 50,85 Prozent zugenommen.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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