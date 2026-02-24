Nice Systems Aktie

Nice Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 905394 / ISIN: US6536561086

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance im Blick 24.02.2026 10:04:07

NASDAQ Composite Index-Papier Nice Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nice Systems von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Nice Systems-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 24.02.2016 wurden Nice Systems-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 60,20 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 16,611 Nice Systems-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 23.02.2026 auf 114,36 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 899,67 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 89,97 Prozent erhöht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Nice Systems Ltd. (Spons. ADRS)

mehr Nachrichten