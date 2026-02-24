Nice Systems Aktie
WKN: 905394 / ISIN: US6536561086
|Performance im Blick
|
24.02.2026 10:04:07
NASDAQ Composite Index-Papier Nice Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nice Systems von vor 10 Jahren eingebracht
Am 24.02.2016 wurden Nice Systems-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 60,20 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 16,611 Nice Systems-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 23.02.2026 auf 114,36 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 899,67 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 89,97 Prozent erhöht.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
