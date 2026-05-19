NASDAQ Composite Index-Papier Nice Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nice Systems von vor 10 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Nice Systems-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Nice Systems-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Nice Systems-Papier bei 63,72 USD. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die Nice Systems-Aktie investiert hat, hat nun 15,694 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Nice Systems-Aktie auf 92,41 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 450,25 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 45,03 Prozent gesteigert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at