Nice Systems Aktie
WKN: 905394 / ISIN: US6536561086
|Nice Systems-Investition im Blick
|
24.03.2026 10:03:41
NASDAQ Composite Index-Papier Nice Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nice Systems-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Nice Systems-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 64,94 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Nice Systems-Aktie investiert hätte, hätte er nun 153,988 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 23.03.2026 auf 117,01 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18 018,17 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 80,18 Prozent gesteigert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!