Nice Systems Aktie
WKN: 905394 / ISIN: US6536561086
|Lukrativer Nice Systems-Einstieg?
|
07.04.2026 10:03:42
NASDAQ Composite Index-Papier Nice Systems-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nice Systems von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS feiertags-bedingt kein Handel mit dem Nice Systems-Papier statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 225,40 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Nice Systems-Aktie investiert, befänden sich nun 4,437 Nice Systems-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 06.04.2026 auf 113,37 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 502,97 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 49,70 Prozent.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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