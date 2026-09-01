Nice Systems Aktie
WKN: 905394 / ISIN: US6536561086
|Profitable Nice Systems-Investition?
|
01.09.2026 10:03:56
NASDAQ Composite Index-Papier Nice Systems-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nice Systems von vor 5 Jahren gekostet
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Nice Systems-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 293,00 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Nice Systems-Aktie investiert, befänden sich nun 3,413 Nice Systems-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 31.08.2026 auf 109,18 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 372,63 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -62,74 Prozent.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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