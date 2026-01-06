NASDAQ Composite Index-Papier Nice Systems-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nice Systems von vor einem Jahr gekostet

Nice Systems-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 170,13 USD. Bei einem Nice Systems-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,588 Nice Systems-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Nice Systems-Papiere wären am 05.01.2026 68,02 USD wert, da der Schlussstand 115,72 USD betrug. Aus 100 USD wurden somit 68,02 USD, was einer negativen Performance von 31,98 Prozent entspricht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at