NASDAQ Composite Index-Papier Nice Systems-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nice Systems von vor einem Jahr gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Nice Systems-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Nice Systems-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 140,62 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 71,114 Nice Systems-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Nice Systems-Papiers auf 116,38 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 276,21 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 17,24 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at