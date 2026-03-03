Nice Systems Aktie
WKN: 905394 / ISIN: US6536561086
|Lukratives Nice Systems-Investment?
|
03.03.2026 10:04:01
NASDAQ Composite Index-Papier Nice Systems-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nice Systems von vor einem Jahr gekostet
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Nice Systems-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 140,62 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 71,114 Nice Systems-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Nice Systems-Papiers auf 116,38 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 276,21 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 17,24 Prozent.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
