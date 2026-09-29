Nice Systems Aktie
WKN: 905394 / ISIN: US6536561086
|Rentable Nice Systems-Anlage?
|
29.09.2026 10:03:33
NASDAQ Composite Index-Papier Nice Systems-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nice Systems-Investment von vor 5 Jahren verloren
Vor 5 Jahren wurde das Nice Systems-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Nice Systems-Anteile betrug an diesem Tag 280,65 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 35,632 Nice Systems-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 887,05 USD, da sich der Wert eines Nice Systems-Anteils am 28.09.2026 auf 109,09 USD belief. Die Abnahme von 10 000 USD zu 3 887,05 USD entspricht einer negativen Performance von 61,13 Prozent.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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