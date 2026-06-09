NASDAQ Composite Index-Papier Nice Systems-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nice Systems von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Nice Systems-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Nice Systems-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Nice Systems-Aktie betrug an diesem Tag 227,99 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Nice Systems-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 4,386 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Nice Systems-Aktie auf 91,35 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 400,68 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 59,93 Prozent verkleinert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at