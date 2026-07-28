Nice Systems Aktie
WKN: 905394 / ISIN: US6536561086
|Lukrativer Nice Systems-Einstieg?
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28.07.2026 10:03:44
NASDAQ Composite Index-Papier Nice Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nice Systems von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Nice Systems-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Nice Systems-Papier bei 216,00 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 USD in die Nice Systems-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 46,296 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 27.07.2026 auf 95,01 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 398,61 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 56,01 Prozent verringert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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