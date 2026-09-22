NASDAQ Composite Index-Papier Nice Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nice Systems von vor 3 Jahren bedeutet

Vor 3 Jahren wurde die Nice Systems-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 171,89 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Nice Systems-Aktie investierten, hätten nun 5,818 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Nice Systems-Aktie auf 114,54 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 666,36 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 33,36 Prozent verringert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at