20.01.2026 10:04:06
NASDAQ Composite Index-Papier Nice Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nice Systems von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Nice Systems-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen Nice Systems-Anteile an diesem Tag bei 277,00 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Nice Systems-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 36,101 Nice Systems-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 112,19 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 050,00 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 59,50 Prozent abgenommen.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
