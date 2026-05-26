NASDAQ Composite Index-Papier Nice Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nice Systems von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Nice Systems gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Nice Systems-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Nice Systems-Anteile an diesem Tag 159,94 USD wert. Bei einem Nice Systems-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 62,523 Nice Systems-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Nice Systems-Papiers auf 94,46 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 905,96 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 40,94 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at