NASDAQ Composite Index-Papier Nice Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nice Systems-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Nice Systems gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Nice Systems-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 276,00 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,362 Nice Systems-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 26.10.2026 44,35 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 122,41 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 55,65 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at