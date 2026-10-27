Nice Systems Aktie

Nice Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 905394 / ISIN: US6536561086

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Anlage 27.10.2026 10:03:29

NASDAQ Composite Index-Papier Nice Systems-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nice Systems-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Nice Systems gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Nice Systems-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 276,00 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,362 Nice Systems-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 26.10.2026 44,35 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 122,41 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 55,65 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Nice Systems Ltd. (Spons. ADRS)

mehr Nachrichten

Analysen zu Nice Systems Ltd. (Spons. ADRS)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Nice Systems Ltd. (Spons. ADRS) 106,00 -2,75% Nice Systems Ltd. (Spons. ADRS)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Zahlenflut: ATX zieht kräftig an -- DAX etwas fester -- Wall Street uneins -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchen Gewinne. Die US-Börsen bewegen sich in verschiedene Richtungen. Asiens Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen