Nice Systems Aktie
WKN: 905394 / ISIN: US6536561086
|Langfristige Anlage
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14.04.2026 10:03:52
NASDAQ Composite Index-Papier Nice Systems-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Nice Systems von vor 5 Jahren bedeutet
Die Nice Systems-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Nice Systems-Anteile bei 233,89 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 42,755 Nice Systems-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 13.04.2026 auf 102,82 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 396,08 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 56,04 Prozent.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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