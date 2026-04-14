NASDAQ Composite Index-Papier Nice Systems-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Nice Systems von vor 5 Jahren bedeutet

Anleger, die vor Jahren in Nice Systems-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Die Nice Systems-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Nice Systems-Anteile bei 233,89 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 42,755 Nice Systems-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 13.04.2026 auf 102,82 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 396,08 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 56,04 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at