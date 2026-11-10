Nice Systems Aktie
WKN: 905394 / ISIN: US6536561086
|Langfristige Anlage
|
10.11.2026 10:03:31
NASDAQ Composite Index-Papier Nice Systems-Aktie: So viel Verlust hätte eine Nice Systems-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Nice Systems-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Nice Systems-Anteile bei 127,98 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Nice Systems-Aktie investiert, befänden sich nun 78,137 Nice Systems-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 554,31 USD, da sich der Wert eines Nice Systems-Papiers am 09.11.2026 auf 96,68 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 24,46 Prozent.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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