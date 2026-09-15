NASDAQ Composite Index-Papier Nice Systems-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Nice Systems von vor einem Jahr angefallen

Nice Systems-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Nice Systems-Aktie an diesem Tag 143,19 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Nice Systems-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,698 Nice Systems-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 74,51 USD, da sich der Wert eines Nice Systems-Anteils am 14.09.2026 auf 106,69 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 25,49 Prozent vermindert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at