Nice Systems Aktie

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WKN: 905394 / ISIN: US6536561086

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Nice Systems-Anlage unter der Lupe 15.09.2026 10:03:29

NASDAQ Composite Index-Papier Nice Systems-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Nice Systems von vor einem Jahr angefallen

Wer vor Jahren in Nice Systems-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Nice Systems-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Nice Systems-Aktie an diesem Tag 143,19 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Nice Systems-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,698 Nice Systems-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 74,51 USD, da sich der Wert eines Nice Systems-Anteils am 14.09.2026 auf 106,69 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 25,49 Prozent vermindert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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