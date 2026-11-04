Nissan Motor Aktie
WKN: 853686 / ISIN: JP3672400003
|Lukratives Nissan Motor-Investment?
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04.11.2026 10:03:34
NASDAQ Composite Index-Papier Nissan Motor-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nissan Motor von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Nissan Motor-Aktie an der Börse TOKIO wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Nissan Motor-Anteile bei 595,00 JPY. Hätte ein Anleger 1 000 JPY zu diesem Zeitpunkt in die Nissan Motor-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,681 Nissan Motor-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 441,34 JPY, da sich der Wert eines Nissan Motor-Anteils am 02.11.2026 auf 262,60 JPY belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 55,87 Prozent eingebüßt.
Der Börsenwert von Nissan Motor belief sich jüngst auf 919,09 Mrd. JPY.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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