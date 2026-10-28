Nissan Motor Aktie

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WKN: 853686 / ISIN: JP3672400003

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Langfristige Investition 28.10.2026 10:03:56

NASDAQ Composite Index-Papier Nissan Motor-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nissan Motor von vor einem Jahr gekostet

Vor Jahren Nissan Motor-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Am 28.10.2025 wurde das Nissan Motor-Papier via Börse TOKIO gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 374,90 JPY. Wenn ein Anleger damals 100 JPY in das Nissan Motor-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,267 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 27.10.2026 auf 262,30 JPY (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 69,97 JPY wert. Aus 100 JPY wurden somit 69,97 JPY, was einer negativen Performance von 30,03 Prozent entspricht.

Am Markt war Nissan Motor jüngst 916,14 Mrd. JPY wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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